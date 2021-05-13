Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sürecinde paket servis şeklinde hizmet veren mekanlar alınacak kararları merak ediliyor. Bilindiği üzere 17 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek. Kafeler, lokantalar, restoranlar ve kahvehanelerin ne zaman müşterilerini kabul edeceği merak ediliyor. İşte, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?