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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 gün tam kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından alınacak kararlara çevrildi. 17 Mayıs'ta sona erecek kısıtlamaların ardından mekanların yeniden açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrasında kademeli normalleşme için sinyalleri vermişti. İşte, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Giriş Tarihi: 13.05.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 17:45
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sürecinde paket servis şeklinde hizmet veren mekanlar alınacak kararları merak ediliyor. Bilindiği üzere 17 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek. Kafeler, lokantalar, restoranlar ve kahvehanelerin ne zaman müşterilerini kabul edeceği merak ediliyor. İşte, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Ancak daha önce yayınlanan genelgede kafelerin açılış tarihine yer verilmişti.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

KAFELERDE NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.