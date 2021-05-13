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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?
Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 gün tam kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından alınacak kararlara çevrildi. 17 Mayıs'ta sona erecek kısıtlamaların ardından mekanların yeniden açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sonrasında kademeli normalleşme için sinyalleri vermişti. İşte, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 17:45
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