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Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?
Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." demişti. Hal böyle olunca seyahat izin belgesi için araştırmalar hız kazandı. İşte, seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?
Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:37
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