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Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?

Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." demişti. Hal böyle olunca seyahat izin belgesi için araştırmalar hız kazandı. İşte, seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?

Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 19:37
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Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?

Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. İşte, seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?

İLLER ARASI ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." dedi.

İşte alınan diğer kararlar;

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Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e - Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor.

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Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?

Başkan Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın yarın akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti:

Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

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Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.