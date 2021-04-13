Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. İşte, seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesi başvurusu nereye yapılır?