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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Kadınlar Günü mesajları! Sevgiliye, eşe Kadınlar Günü sözleri... Sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Kadınlar Günü mesajları! Sevgiliye, eşe Kadınlar Günü sözleri...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sayılı saatler kalırken, en güzel mesaj ve sözler araştırılmaya başlandı. En güzel Kadınlar Günü sözlerini sizler için bir araya getirdik. Tüm kadınlar özel ve anlamlı günler arasında bulunan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en güzel sözler paylaşılmaya başlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisi oldu. Annesini, sevgilisini ve eşini mutlu etmek isteyenler en güzel Kadınlar Günü sözlerine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 22:55 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 22:55
Sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Kadınlar Günü mesajları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk defa 8 Mart 1921 tarihinde kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 8 Mart için geri sayım sürerken, sevdiklerinin özel gününü kutlamak isteyenler için en güzel Kadınlar Günü mesaj ve sözlerini bir araya getirdik. İşte, sevgiliye, eşe Kadınlar Günü sözleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI
Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir.
Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum
Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun
Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun
Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun
Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun
Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.
8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.
Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…
Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.