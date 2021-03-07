Sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Kadınlar Günü mesajları! Sevgiliye, eşe Kadınlar Günü sözleri...

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.