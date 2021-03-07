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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 8 Mart Kadınlar Günü resimli mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 8 Mart Kadınlar günü SMS, WhatsApp mesajları... 8 Mart Kadınlar Günü resimli mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 8 Mart Kadınlar günü SMS, WhatsApp mesajları...
8 Mart Kadınlar Günü resimli mesajları ve sözleri Son saatlerin en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm kadınlar için en önemli günlerden birisi olan Kadınlar Günü'nde yine günün anlamını ve önemini belirtilen sözler paylaşılmaya başladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisi oldu. Sizin için en güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını bir araya getirdik. İşte, en güzel ve anlamlı 8 Mart Kadınlar günü SMS, WhatsApp mesajları...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 23:14
8 Mart Kadınlar Günü resimli mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı. Dünya Kadınlar Günü sözleri de bu özel günün yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada en çok paylaşılan konu oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri ile tüm kadınların bu özel gününü kutlamak isteyenler doğru yerdeler. Dünya Kadınlar Günü için en güzel sözleri ve mesajları sizler için derledik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, en güzel ve anlamlı 8 Mart Kadınlar günü SMS, WhatsApp mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI
Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir.
Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum
Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun
Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun
Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun
Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun
Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.
8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.
Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…
Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.