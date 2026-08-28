Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi”

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Hakan Sayacı tarafından silahla öldürülen Şerife Gezer'in ailesi konuştu. Gezer'in ağabeyi Hasan Hüseyin Gezer, Sayacı hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek, "Bu kişi kafasında kurmuş, planlamış bunu" ifadelerini kullandı. Anne Sebahat Gezer ise gözyaşları içinde, "Benim ciğerimi yaktılar, gonca gülümü soldurdular" dedi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 25 Ağustos'ta meydana gelen olayda 51 yaşındaki Hakan Sayacı, yolda yürüyen 41 yaşındaki Şerife Gezer'in önünü kesti. Silahla ateş eden Sayacı, Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başına silah dayayan Hakan Sayacı, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden Sayacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Gezer'in ailesi ise saldırı öncesinde yaşananları ve Sayacı hakkında verilen uzaklaştırma kararını anlattı.

"SON 2 SENEDİR SÜREKLİ KARDEŞİMİ, AİLEMİ RAHATSIZ EDİYOR" Şerife Gezer'in ağabeyi Hasan Hüseyin Gezer, kardeşinin Sayacı tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini belirterek şunları kaydetti: "5 yıl önce bunlar tanıştılar. Ailesi geldi, aileler tanıştı. Aradan aylar geçti, haber gönderiyoruz, herhangi bir haber vermiyorlar bize. Annem hastalandı, kolu kırıldı, babam hastalandı diye bahaneler üretiyorlar. Biz de bu iş böyle olmayacak dedik ve bitirdik, görüşmedik. Son 2 senedir benim haberim yoktu; sürekli kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Bütün mahallede gezip kardeşimin önünü kesiyor. En son 2 ay önce kız kardeşim nişanlandı. 10 gün önce de arka sokaktaki nikah işlemleri için sağlık ocağına gittiler. Bu şahıs ikisinin birden önlerini kesiyor. Tartışıyorlar, kardeşim babamı arıyor. Kahvenin önünde olaylar çıkıyor, benim haberim yine yok. Ben çalışıyordum o arada. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu kişi. Polisler geldi. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı çıktı. Aradan 1 hafta 10 gün geçiyor; zaman geçiyor, soruyorum kardeşime rahatsız eden var mı diye, yok sen merak etme abi."

"KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI" Ağabey Gezer, kardeşinin ölümünün ardından yaşadığı acıyı şöyle ifade etti: "Burada akşam bana meyve ikram etti, 'Yiyesim yok, canım sıkkın, sen iyi misin' dedim, sabahına gittim ölüsünü aldım. Bu adam takıntılı. Benim haberim olsaydı böyle olmazdı. Bakıyorum videolara, adam nasıl rahat geziyor. Buna yürek dayanmıyor, içimiz yanıyor. Ailem darmaduman, ben darmadumanım. Ben saçının teline kıyamazken bunlar onun başına geldi. Kardeşimi kendi ellerimle toprağa verdim. Ben devletten rica ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Bu olay böyle kapanmasın. Adalet Bakanımızdan da rica ediyorum. Bu olay böyle kalmasın. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Anneler ağlamasın, abileri üzülmesin."