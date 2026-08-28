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Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da Hakan Sayacı tarafından silahla öldürülen Şerife Gezer'in ailesi konuştu. Gezer'in ağabeyi Hasan Hüseyin Gezer, Sayacı hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek, "Bu kişi kafasında kurmuş, planlamış bunu" ifadelerini kullandı. Anne Sebahat Gezer ise gözyaşları içinde, "Benim ciğerimi yaktılar, gonca gülümü soldurdular" dedi.

Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi” 1

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 25 Ağustos'ta meydana gelen olayda 51 yaşındaki Hakan Sayacı, yolda yürüyen 41 yaşındaki Şerife Gezer'in önünü kesti. Silahla ateş eden Sayacı, Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi” 2

Olayın ardından başına silah dayayan Hakan Sayacı, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden Sayacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Gezer'in ailesi ise saldırı öncesinde yaşananları ve Sayacı hakkında verilen uzaklaştırma kararını anlattı.

Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi” 3

"SON 2 SENEDİR SÜREKLİ KARDEŞİMİ, AİLEMİ RAHATSIZ EDİYOR"

Şerife Gezer'in ağabeyi Hasan Hüseyin Gezer, kardeşinin Sayacı tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"5 yıl önce bunlar tanıştılar. Ailesi geldi, aileler tanıştı. Aradan aylar geçti, haber gönderiyoruz, herhangi bir haber vermiyorlar bize. Annem hastalandı, kolu kırıldı, babam hastalandı diye bahaneler üretiyorlar. Biz de bu iş böyle olmayacak dedik ve bitirdik, görüşmedik. Son 2 senedir benim haberim yoktu; sürekli kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Bütün mahallede gezip kardeşimin önünü kesiyor. En son 2 ay önce kız kardeşim nişanlandı. 10 gün önce de arka sokaktaki nikah işlemleri için sağlık ocağına gittiler. Bu şahıs ikisinin birden önlerini kesiyor. Tartışıyorlar, kardeşim babamı arıyor. Kahvenin önünde olaylar çıkıyor, benim haberim yine yok. Ben çalışıyordum o arada. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu kişi. Polisler geldi. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı çıktı. Aradan 1 hafta 10 gün geçiyor; zaman geçiyor, soruyorum kardeşime rahatsız eden var mı diye, yok sen merak etme abi."

Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi” 4

"KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"

Ağabey Gezer, kardeşinin ölümünün ardından yaşadığı acıyı şöyle ifade etti:

"Burada akşam bana meyve ikram etti, 'Yiyesim yok, canım sıkkın, sen iyi misin' dedim, sabahına gittim ölüsünü aldım. Bu adam takıntılı. Benim haberim olsaydı böyle olmazdı. Bakıyorum videolara, adam nasıl rahat geziyor. Buna yürek dayanmıyor, içimiz yanıyor. Ailem darmaduman, ben darmadumanım. Ben saçının teline kıyamazken bunlar onun başına geldi. Kardeşimi kendi ellerimle toprağa verdim. Ben devletten rica ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Bu olay böyle kapanmasın. Adalet Bakanımızdan da rica ediyorum. Bu olay böyle kalmasın. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Anneler ağlamasın, abileri üzülmesin."

Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi” 5

"BU ADAM BUNU BİLİNÇLİ ŞEKİLDE YAPMIŞ"

Sayacı'nın saldırıyı planladığını düşündüğünü belirten ağabey Gezer, şunları dile getirdi:

"Bu kişi kafasında kurmuş, planlamış bunu. Elinde suyla geziyor. Nasıl bu kadar rahat gezebilir. Dönüyor, ateş ediyor. Orada girmiş bir yere. Görüntüleri gördüm. Ben artık dayanamıyorum görüntülere. Niye kapı kilitlenmedi. Niye onu dışarı çektiler. Kız orada yalvarıyor. Dönüyor, dolaşıyor, geliyor, ateş ediyor. Böyle bir şey yok. Bu adam 15 gün önce uzaklaştırma kararı aldı. Buna istinaden nasıl bu kadar rahat gezebiliyor. Elinde silahla Küçükköy'ün meydanında nasıl bu kadar rahat hareket edebiliyor. Benim kardeşim çok adaletsiz şekilde öldü. Çok kötü şekilde öldü. Bu adam bunu bilinçli şekilde yapmış belli. Dinlene dinlene, geze geze, elinde çay içe içe. Böyle bir şey yok. Konuşacak bir cümle bulamıyorum ama ben buradan adalete sesleniyorum. Bunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşim orada can çekişe çekişe öldü, adam orada çay içe içe onu öldürdü. Böyle bir şey yok."

Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi” 6

"GONCA GÜLÜMÜ SOLDURDULAR"

Şerife Gezer'in annesi Sebahat Gezer ise kızının daha önce tehdit edildiğini belirterek gözyaşları içinde adalet çağrısında bulundu.

Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi” 7

Sebahat Gezer, "Benim kızımı hep tehdit etti. Tehdit ede ede onun canını aldı. Ölene kadar orada hapiste kalsın. Yalvarıyorum hakimlere, savcılara. Ona en ağır cezayı versinler. Benim ciğerimi yaktılar. O dünya gözü görmesin, gökyüzü görmesin. Benim ciğerimi yaktılar, benim gonca gülümü soldurdular. Benim canım çok yandı. Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın. Başka anneler ağlamasın benim gibi. Ne olur başka anneleri ağlatmayın. Çocukları öksüz bırakmasınlar" dedi.

Şerife Gezer'in ailesinden çarpıcı iddia: “Hakan Sayacı cinayeti planlayarak işledi” 8
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