Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürülen 41 yaşındaki Şerife Gezer'in saldırıdan kısa bir süre önce babasını arayarak, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği ortaya çıktı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 51 yaşındaki Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürülen 41 yaşındaki Şerife Gezer'in saldırıdan kısa süre önce 67 yaşındaki babası Ahmet Gezer'i aradığı ortaya çıktı. Gezer'in babasına, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği öğrenildi.
Polise ifade veren Ahmet Gezer, Hakan S.'nin 2 yıl önce ayrıldığı kızının peşini bırakmadığını ve saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
YOLUNU KESİP SİLAHLA ATEŞ ETTİ
Olay, 25 Ağustos saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan S., yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in yürüdüğü sırada önünü kesti.
Hakan S., tabancayla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 mermi kovanı bulundu.
"KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU"
Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer'in babası Ahmet G., ifadesinde Hakan S. ile kızının yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığını belirtti.