İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 51 yaşındaki Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürülen 41 yaşındaki Şerife Gezer'in saldırıdan kısa süre önce 67 yaşındaki babası Ahmet Gezer'i aradığı ortaya çıktı. Gezer'in babasına, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği öğrenildi.

Hakan S., tabancayla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 mermi kovanı bulundu.