-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürülen 41 yaşındaki Şerife Gezer'in saldırıdan kısa bir süre önce babasını arayarak, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği ortaya çıktı.

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! 1

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 51 yaşındaki Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürülen 41 yaşındaki Şerife Gezer'in saldırıdan kısa süre önce 67 yaşındaki babası Ahmet Gezer'i aradığı ortaya çıktı. Gezer'in babasına, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği öğrenildi.

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! 2

Polise ifade veren Ahmet Gezer, Hakan S.'nin 2 yıl önce ayrıldığı kızının peşini bırakmadığını ve saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! 3

YOLUNU KESİP SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Olay, 25 Ağustos saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan S., yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'in yürüdüğü sırada önünü kesti.

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! 4

Hakan S., tabancayla ateş ederek Gezer'i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 mermi kovanı bulundu.

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! 5

"KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU"

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer'in babası Ahmet G., ifadesinde Hakan S. ile kızının yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığını belirtti.

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! 6

Ahmet G., "Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dedi.

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! 7

SALDIRININ ARDINDAN İŞ YERİNE GİRDİ

Silahlı saldırının ardından Hakan S.'nin çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kapattığı belirtildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyle müzakere başlattı.

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! 8

Hakan S. daha sonra kontrollü müdahale sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin "kasten yaralama" suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şerife Gezer'in öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! 9
CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek
Sonraki Galeri
CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin