Haluk Levent'in gizli evliliğinde flaş gelişme! Karar cezaevinde geldi
AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Levent'in eşi Nurdan Eriş'in, ünlü şarkıcıya milyonlarca lira gönderdiği öne sürülürken, Levent'ten boşanmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Haluk Levent, Ahbap Derneği için toplanan yardımları çeklerle üzerine aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrasında toplanan yardım paralarının bahis ve kumarda kullanıldığı da iddialar arasında yer almıştı.
Soruşturma sürerken Haluk Levent'in yıllardır gizli tuttuğu evliliği de gündeme gelmişti. Levent'in 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile evlendiği ortaya çıkmıştı.
"SIK SIK PARA TALEP EDİYORDU" İDDİASI
Evliliğini uzun süre kamuoyundan gizleyen Haluk Levent'in eşi Nurdan Eriş'in, yaşanan gelişmelerin ardından boşanma kararı aldığı öğrenildi. İddialara göre Levent, evlilik öncesinde ve sonrasında Eriş'ten çeşitli dönemlerde para talep etti.
"PEŞİMDE MAFYALAR VAR" DİYORDU
Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini anlatan Nurdan Eriş, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de Amerika'daki şirketimden ona para göndermiştim. Çoğu zaman 'Borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Beni kullandı."
Nurdan Eriş, evliliklerinin 8. yılında eşi tarafından dolandırıldığını anlamış ama o da şüpheliler arasında yer alarak cezaevinin yolunu tutmuştu.
CEZAEVİNDEN BOŞANMA HAMLESİ
ATV'nin haberine göre Nurdan Eriş, İsviçre'de başlayan evliliğini sonlandırma kararı aldı. Boşanma süreci başlarken, evliliğin sona ermesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı resmi evrakların tamamlanması gerektiği belirtildi.