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Haluk Levent'in gizli evliliğinde flaş gelişme! Karar cezaevinde geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Levent'in eşi Nurdan Eriş'in, ünlü şarkıcıya milyonlarca lira gönderdiği öne sürülürken, Levent'ten boşanmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Haluk Levent'in gizli evliliğinde flaş gelişme! Karar cezaevinde geldi 1

Haluk Levent, Ahbap Derneği için toplanan yardımları çeklerle üzerine aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrasında toplanan yardım paralarının bahis ve kumarda kullanıldığı da iddialar arasında yer almıştı.

Haluk Levent'in gizli evliliğinde flaş gelişme! Karar cezaevinde geldi 2

Soruşturma sürerken Haluk Levent'in yıllardır gizli tuttuğu evliliği de gündeme gelmişti. Levent'in 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile evlendiği ortaya çıkmıştı.

HALUK LEVENT'E CEZAEVİNDEN BOŞANMA DAVASI

Haluk Levent'in gizli evliliğinde flaş gelişme! Karar cezaevinde geldi 3

"SIK SIK PARA TALEP EDİYORDU" İDDİASI

Evliliğini uzun süre kamuoyundan gizleyen Haluk Levent'in eşi Nurdan Eriş'in, yaşanan gelişmelerin ardından boşanma kararı aldığı öğrenildi. İddialara göre Levent, evlilik öncesinde ve sonrasında Eriş'ten çeşitli dönemlerde para talep etti.

Haluk Levent'in gizli evliliğinde flaş gelişme! Karar cezaevinde geldi 4

"PEŞİMDE MAFYALAR VAR" DİYORDU

Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini anlatan Nurdan Eriş, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de Amerika'daki şirketimden ona para göndermiştim. Çoğu zaman 'Borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Beni kullandı."

Nurdan Eriş, evliliklerinin 8. yılında eşi tarafından dolandırıldığını anlamış ama o da şüpheliler arasında yer alarak cezaevinin yolunu tutmuştu.

Haluk Levent'in gizli evliliğinde flaş gelişme! Karar cezaevinde geldi 5

CEZAEVİNDEN BOŞANMA HAMLESİ

ATV'nin haberine göre Nurdan Eriş, İsviçre'de başlayan evliliğini sonlandırma kararı aldı. Boşanma süreci başlarken, evliliğin sona ermesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı resmi evrakların tamamlanması gerektiği belirtildi.

Haluk Levent'in gizli evliliğinde flaş gelişme! Karar cezaevinde geldi 6

"ANLADIĞIMDA ÇOK GEÇTİ"

Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu ifade eden Eriş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdim."

Haluk Levent'in gizli evliliğinde flaş gelişme! Karar cezaevinde geldi 7

Birlikte ev kiraladıklarını ancak Haluk Levent'in uzun süre eve gelmediğini öne süren Eriş, sözlerine şöyle devam etti:

"4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım. Ama geç anladım. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu."

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