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İşte sokak sokak Malatya! Bir yanda enkazlar kaldırılıyor bir yanda yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen şehir arasında Malatya da yer aldı. Kentteki yıkımın boyutunu A Haber Muhabiri Barış Türel, sokak sokak gezerek anlattı. Bazı noktalara enkaz nedeniyle araçla girişlerin yasak olduğu görüldü. Asrın felaketinin vurduğu bölgede binaların büyük bir bölümü yıkık ya da ağır hasarlı... İşte bir yanda enkazların kaldırıldığı bir yanda da yaraların sarıldığı Malatya'da çarpıcı kareler...

Giriş Tarihi: 23.02.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 19:02
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İşte sokak sokak Malatya! Bir yanda enkazlar kaldırılıyor bir yanda yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı.

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İşte sokak sokak Malatya! Bir yanda enkazlar kaldırılıyor bir yanda yaralar sarılıyor

9 saat arayla meydana gelen depremlerde şu ana kadar 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İşte sokak sokak Malatya! Bir yanda enkazlar kaldırılıyor bir yanda yaralar sarılıyor

Yıkımın boyutunu A Haber Muhabiri Barış Türel, sokak sokak gezerek anlattı. Bazı noktalara enkaz nedeniyle araçla girişlerin yasak olduğu görüldü.

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İşte sokak sokak Malatya! Bir yanda enkazlar kaldırılıyor bir yanda yaralar sarılıyor

Asrın felaketinin vurduğu bölgede binaların büyük bir bölümü yıkık ya da ağır hasarlı...

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İşte sokak sokak Malatya! Bir yanda enkazlar kaldırılıyor bir yanda yaralar sarılıyor

İşte bir yanda enkazların kaldırıldığı bir yanda da yaraların sarıldığı Malatya'da çarpıcı kareler...