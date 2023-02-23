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Haberler Galeri 24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?

24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?

Türkiye 9 saatlik arayla iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde yıkıcı olan depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya çalışılıyor. Depremden en çok etkilenen çocuklarımız eğitim hayatına kademeli olarak dönüş yaptı. Depremin etkilediği 10 ilde mart ayı içerisinde eğitim hayatının başlaması bekleniyor. Peki Mersin'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 17:36
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24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?

Yarın okullar tatil mi sorusu sıklıkla araştırılıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından devam eden artçılar sonucu yer yer eğitime ara verilebiliyor. Özellikle Adana, Mersin gibi ilçelerde öğrenciler ve veliler konuya ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Mersin'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil edilip edilmediğine dair net bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR AÇILACAK MI?

Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da hissedilen depremlerin ardından afet bölgesi 3'e ayrılarak eğitime farklı tarihlerde ara verildi.

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24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?

1 MART 2023

Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa

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24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?

13 MART 2023

Osmaniye, Gaziantep