24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?

Türkiye 9 saatlik arayla iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde yıkıcı olan depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya çalışılıyor. Depremden en çok etkilenen çocuklarımız eğitim hayatına kademeli olarak dönüş yaptı. Depremin etkilediği 10 ilde mart ayı içerisinde eğitim hayatının başlaması bekleniyor. Peki Mersin'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu?