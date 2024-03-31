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Haberler Galeri Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları 31 Mart 2024 | Yerel seçimler Kayapınar'da kim, hangi parti kaç oy aldı?

Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları 31 Mart 2024 | Yerel seçimler Kayapınar'da kim, hangi parti kaç oy aldı?

Batman Kayapınar'da belediye seçimlerini kim, hangi parti kazandı sorusu arama motorlarında araştırılıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, yaklaşık 61 milyon seçmenin sandık başında olacağı büyük bir katılımla gerçekleşecek. Bu seçimlerde, seçmenler 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirleyecekler. İşte Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:44
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Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları 31 Mart 2024 | Yerel seçimler Kayapınar’da kim, hangi parti kaç oy aldı?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde toplamda 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy kullanacak. 81 il ve 922 ilçe için gerçekleştirilecek olan seçimlerde en çok merak edilen illerden biri de Batman Kayabaşı. Peki yerel seçimler Kayapınar'da kim, hangi parti kaç oy aldı?

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Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları 31 Mart 2024 | Yerel seçimler Kayapınar’da kim, hangi parti kaç oy aldı?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemine başlandı.

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Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları 31 Mart 2024 | Yerel seçimler Kayapınar’da kim, hangi parti kaç oy aldı?

Türkiye'nin tüm illeri ve ilçelerine ait seçim sonuçları, ayrıntılı bir şekilde ve anlaşılır bir seçim haritasıyla birlikte, ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

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Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları 31 Mart 2024 | Yerel seçimler Kayapınar’da kim, hangi parti kaç oy aldı?

Sandıklar açıldı, oy sayımı başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm illerde oy sayımına başlandı.

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Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları 31 Mart 2024 | Yerel seçimler Kayapınar’da kim, hangi parti kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.