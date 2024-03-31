31 Mart 2024, Pazar
Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları 31 Mart 2024 | Yerel seçimler Kayapınar'da kim, hangi parti kaç oy aldı?
Batman Kayapınar'da belediye seçimlerini kim, hangi parti kazandı sorusu arama motorlarında araştırılıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, yaklaşık 61 milyon seçmenin sandık başında olacağı büyük bir katılımla gerçekleşecek. Bu seçimlerde, seçmenler 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirleyecekler. İşte Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları…
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:44
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