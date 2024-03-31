Batman Kayapınar seçim sonuçları-oy oranları 31 Mart 2024 | Yerel seçimler Kayapınar’da kim, hangi parti kaç oy aldı?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde toplamda 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy kullanacak. 81 il ve 922 ilçe için gerçekleştirilecek olan seçimlerde en çok merak edilen illerden biri de Batman Kayabaşı. Peki yerel seçimler Kayapınar'da kim, hangi parti kaç oy aldı?