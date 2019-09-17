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Selçuk Bayraktar tek tek anlattı! Ve Akıncı görücüye çıktı
Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve çocuğuyla birlikte TEKNOFEST alanını gezen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl herhalde dünyanın bu alandaki en büyük festivali olacağız gibi gözüküyor. Akıncı stratejik sınıftaki bir insansız hava aracı. TEKNOFEST sonrasında piste çıkartıp testlerine başlayacağız. Tahminim 2020'nin sonlarına doğru göreve de başlar. Akıncı sadece terörle mücadele görevlerinde değil, çok daha stratejik görevleri yapabilecek bir insansız hava aracı" dedi.
Giriş Tarihi: 17.09.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 15:10
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