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PKK'nın karanlık yüzü! Çocukları tehdit ve zorla dağa kaçırmışlar...
Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler HDP il başkanlık binası önünde eylemlerine devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı' başlıklı raporda, terör örgütünün çocukları dağa kaçırırken, yol kesme, uyuşturucu, aile ile tehdit etme gibi yöntemleri kullandığı ortaya çıktı. Raporda, örgütün elinden kaçan çocukların ifadeleri, bu gerçeği ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 17.09.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 14:40
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