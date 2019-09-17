PKK'nın karanlık yüzü! Çocukları tehdit ve zorla dağa kaçırmışlar...

ELEMAN EKSİĞİNİ ÇOCUKLARLA KAPATMA ÇABASI

Rapora göre, PKK/KCK terör örgütü taktik ve stratejik sebeplerle çocukları silahlı kadrolarında kullanıyor. Ayrıca, şehir merkezlerindeki oluşumları vasıtasıyla hukuki ehliyetsizliğinden faydalanılan çocuklar, 'Kundaklama', 'Keşif-istihbarat çalışması yapma', 'Müzahir kitlesini genişletme ve kara propaganda yapmasını sağlama' faaliyetlerinde kullanılıyor. Terör örgütünün çocukları silahlı dağ kadrosunda kullanmasının, örgütün kuruluş yıllarından itibaren yürüttüğü bir terör stratejisi olduğu belirtilerek, "Kaçırılan veya dağa kaçması sağlanan çocukları ideolojik ve silahlı eğitimden geçiren örgüt, bu şekilde terör eylemlerinde kendisine daha sadık kadrolar yaratmak istemektedir. Çocukların silahlı dağ kadrolarında kullanılması, oransal olarak 90'lı yılların ilk yarısında en üst seviyeye çıkmış olsa da dağ kadrolarında-silahlı eylemlerde çocukların kullanılması örgüt adına halen devam eden bir uygulamadır.