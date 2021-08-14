Sel felaketi bölgesi Bozkurt'tan yeni görüntüler: Kurtarma ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından başlatılan arama kurtarma ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Havadan ve karadan çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.