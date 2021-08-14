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Haberler Galeri Sel felaketi bölgesi Bozkurt'tan yeni görüntüler: Kurtarma ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Sel felaketi bölgesi Bozkurt'tan yeni görüntüler: Kurtarma ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından başlatılan arama kurtarma ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Havadan ve karadan çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.

Giriş Tarihi: 14.08.2021 20:22 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 20:24
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Sel felaketi bölgesi Bozkurt’tan yeni görüntüler: Kurtarma ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Batı Karadeniz'de selin yuttuğu Ayancık, Türkeli ve Bozkurt ilçelerindeki felaketin boyutu helikopterden daha net bir şekilde görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sel felaketi bölgesi Bozkurt’tan yeni görüntüler: Kurtarma ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak birçok il ve ilçede sel felaketinin yaşanmasına neden oldu.

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Sel felaketi bölgesi Bozkurt’tan yeni görüntüler: Kurtarma ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Sel nedeniyle onlarca insan hayatını kaybederken Ayancık, Türkeli ve Bozkurt'ta hayat durma noktasına geldi.

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Sel felaketi bölgesi Bozkurt’tan yeni görüntüler: Kurtarma ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Helikopter ile çekilen görüntülerde Ayancık, Bozkurt ve Türkeli ilçe merkezleri ve sahillerindeki yıkım daha net anlaşıldı.

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Sel felaketi bölgesi Bozkurt’tan yeni görüntüler: Kurtarma ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor