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Haberler Galeri Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'dan yürek dağlayan fotoğraflar! Sokaklara vuran eşyalar hüzünlendirdi

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'dan yürek dağlayan fotoğraflar! Sokaklara vuran eşyalar hüzünlendirdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öte yandan sel felaketinin ardından sokaklara vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor. Sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar Bozkurt'ta apartmanların bahçelerine ve yol kenarlarına çıktı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 15.08.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 11:03
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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’dan yürek dağlayan fotoğraflar! Sokaklara vuran eşyalar hüzünlendirdi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’dan yürek dağlayan fotoğraflar! Sokaklara vuran eşyalar hüzünlendirdi

Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı ilçede, sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi, kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar dikkati çekiyor.

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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’dan yürek dağlayan fotoğraflar! Sokaklara vuran eşyalar hüzünlendirdi

İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor.

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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’dan yürek dağlayan fotoğraflar! Sokaklara vuran eşyalar hüzünlendirdi

Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.

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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’dan yürek dağlayan fotoğraflar! Sokaklara vuran eşyalar hüzünlendirdi

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ekiplerinin de ilçede hummalı şekilde çalıştıkları gözleniyor.