Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'dan yürek dağlayan fotoğraflar! Sokaklara vuran eşyalar hüzünlendirdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öte yandan sel felaketinin ardından sokaklara vuran eşyalar görenleri hüzünlendiriyor. Sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar Bozkurt'ta apartmanların bahçelerine ve yol kenarlarına çıktı. İşte o kareler...