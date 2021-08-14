16 Ağustos 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
MEB İŞKUR TYP takvimi: 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler güvenlik ve temizlik görevlisi alımlarına çevrildi. Söz konusu alımlar için başvuru yapmayı bekleyen vatandaşlar, başvurular ne zaman ve nereden yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB İŞKUR TYP takvimi belli oldu mu? 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 14.08.2021 15:37
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13