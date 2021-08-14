MEB İŞKUR TYP takvimi: 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

İŞKUR TYP ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. TYP iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor. Güvenlik görevlisi, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım ve temizlik görevlisi alanında yapılacak personel alımında detayları yazımızda ele aldık. Peki, MEB İŞKUR TYP takvimi belli oldu mu? 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte cevaplar...