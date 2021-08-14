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Haberler Galeri MEB İŞKUR TYP takvimi: 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

MEB İŞKUR TYP takvimi: 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala gözler güvenlik ve temizlik görevlisi alımlarına çevrildi. Söz konusu alımlar için başvuru yapmayı bekleyen vatandaşlar, başvurular ne zaman ve nereden yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB İŞKUR TYP takvimi belli oldu mu? 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2021 15:37
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MEB İŞKUR TYP takvimi: 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

İŞKUR TYP ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. TYP iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor. Güvenlik görevlisi, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım ve temizlik görevlisi alanında yapılacak personel alımında detayları yazımızda ele aldık. Peki, MEB İŞKUR TYP takvimi belli oldu mu? 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB İŞKUR TYP takvimi: 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

MEB TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Hemen şunu belirtelim ki, İŞKUR tarafından TYP başvurularının hangi tarihlerde yapılacağı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB İŞKUR TYP takvimi: 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

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MEB İŞKUR TYP takvimi: 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

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MEB İŞKUR TYP takvimi: 2021 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.