22 Haziran 2023, Perşembe
CHP'li Karşıyaka Belediyesi borç batağında! Personel maaşını alamadı bina önünde isyan bayrağı açtı
CHP'li belediyelerde yaşanan "Fetret devri" İzmir'deki belediyelerde de yaşanıyor. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi sürüyor. Belediyenin iştiraki olan Kent A.Ş. bünyesinde görev yapan 900 işçi ile Personel A.Ş.'de çalışan 1400 işçi maaşlarını zamanında alamadıklarını belirterek duruma isyan etti. Son olarak belediyede görevli memurlar da maaş konusunda sıkıntı yaşayarak belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Tüm Bel-Sen işyeri temsilcisi Fırat Belen, maaşını zamanında alamayan memurların çocuğuna ilaç parası bulamadığını söyledi.
Giriş Tarihi: 22.06.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:17
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