MSB son tarihi açıkladı! Sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(a) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK'da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun'un 4'üncü, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6'ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11'inci maddelerinde düzenlenmiş olan,