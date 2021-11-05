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MSB son tarihi açıkladı! Sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler?
MSB subay alımı ne zaman bitiyor? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Tabip sınıfı sözleşmeli subay adayı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere yapılacak sözleşmeli subay alımı için başvurularda son viraja girildi. Subay alımının bitmesine kısa süre kala henüz başvuru yapamayan adaylar son tarihi araştırmaya başladı. Peki, MSB sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler? İşte cevaplar...