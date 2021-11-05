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Haberler Galeri MSB son tarihi açıkladı! Sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler?

MSB son tarihi açıkladı! Sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler?

MSB subay alımı ne zaman bitiyor? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Tabip sınıfı sözleşmeli subay adayı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere yapılacak sözleşmeli subay alımı için başvurularda son viraja girildi. Subay alımının bitmesine kısa süre kala henüz başvuru yapamayan adaylar son tarihi araştırmaya başladı. Peki, MSB sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 13:32
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MSB son tarihi açıkladı! Sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler?

MSB sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 25 Ekim'de başlayan sözleşmeli subay alımında başvuru süreci tamamlanıyor. Sözleşmeli subay olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman biteceğini araştırıyor. Başvuru aşamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MSB sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

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MSB son tarihi açıkladı! Sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler?

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

25 Ekim'de başlayan MSB subay alımı başvuruları 7 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Tabip sınıfı sözleşmeli subay adayı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı alımı için başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

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MSB son tarihi açıkladı! Sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler?

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

Seçim aşaması faaliyetleri aşamaları şu şekilde:

* Genel Kültür Sınavı
* Evrak Kontrol (asıl başvuru),
* Fiziki Değerlendirme,
* Kişilik Değerlendirme Testi,
* Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
* Mülakat Sınavı,
* Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

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MSB son tarihi açıkladı! Sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(a) Sözleşmeli subay aday adayları için 4678 sayılı TSK'da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun'un 4'üncü, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 6'ncı; muvazzaf subay aday adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11'inci maddelerinde düzenlenmiş olan,

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MSB son tarihi açıkladı! Sözleşmeli subay alımı ne zaman bitiyor? 2021 KKK, DKK, HKK subay alımı şartları neler?

* Türk vatandaşı olmak,

* Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

* Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.