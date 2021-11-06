GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılacak olan 2021 GSB mülakatlarına başvurulardan geçen adaylar katılım sağlayacaklar. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat değerlendirme sonuçlarını ilerleyen günlerde duyuracak. İşte, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?