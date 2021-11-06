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Haberler Galeri GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSB sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile mülakatlara katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. Temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılacak olan 2021 GSB mülakatlarına başvurulardan geçen adaylar katılım sağlayacaklar. İşte, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 06.11.2021 00:47 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 00:47
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GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılacak olan 2021 GSB mülakatlarına başvurulardan geçen adaylar katılım sağlayacaklar. 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat değerlendirme sonuçlarını ilerleyen günlerde duyuracak. İşte, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilecek olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaştıkları "Sözlü Sınav Giriş Belgesi"nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklardır.

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GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?

Mülakatların ardından söz konusu sınavın sonuçları açıklanacak. Ancak konu hakkında henüz bakanlıktan bir duyuru gelmedi.

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GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?

SÖZLÜ SINAVDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

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GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?

Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmayacaktır.