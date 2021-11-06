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GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSB sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile mülakatlara katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. Temizlik ve güvenlik personeli alımı için yapılacak olan 2021 GSB mülakatlarına başvurulardan geçen adaylar katılım sağlayacaklar. İşte, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.11.2021 00:47Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 00:47