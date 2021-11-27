Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç’e son veda! Yürek yakan anlar: Babasını asker selamıyla uğurladı

Kilis'te Suriye sınırının sıfır noktasındaki Hilaltepe Hudut Karakolu'nda görevli askerler sorumluluk alanında sınırı yasa dışı geçmek isteyen gruba "dur" ihtarında bulundu. Bu esnada Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



