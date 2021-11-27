27 Kasım 2021, Cumartesi
Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç'e son veda! Yürek yakan anlar: Babasını asker selamıyla uğurladı
Kilis'te Suriye sınırında kaçak geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale edildiği esnada açılan ateş sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Savaş Dinç, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin küçük Ecemsu ile eşi Rümeysa Dinç cenazeye asker selamı vermesi duygu dolu anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 15:45
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