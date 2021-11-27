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Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç'e son veda! Yürek yakan anlar: Babasını asker selamıyla uğurladı

Kilis'te Suriye sınırında kaçak geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale edildiği esnada açılan ateş sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Savaş Dinç, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin küçük Ecemsu ile eşi Rümeysa Dinç cenazeye asker selamı vermesi duygu dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 15:45
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Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç’e son veda! Yürek yakan anlar: Babasını asker selamıyla uğurladı

Kilis'te Suriye sınırının sıfır noktasındaki Hilaltepe Hudut Karakolu'nda görevli askerler sorumluluk alanında sınırı yasa dışı geçmek isteyen gruba "dur" ihtarında bulundu. Bu esnada Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç’e son veda! Yürek yakan anlar: Babasını asker selamıyla uğurladı

Şehit olan Dinç'in cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Uzman Çavuş Dinç için Yeşilkent Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

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Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç’e son veda! Yürek yakan anlar: Babasını asker selamıyla uğurladı

Törene şehidin babası Hasan Dinç, annesi Hasibe Dinç ile eşi Derya Dinç ve çocukları Ecemsu ve Azra'da katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç’e son veda! Yürek yakan anlar: Babasını asker selamıyla uğurladı

Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Savcısı Kemal Önder Sekücü, 6. Kolordu Komutanı Metin Tokel ve MHP Milletvekili Sermet Atay'ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi de katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç’e son veda! Yürek yakan anlar: Babasını asker selamıyla uğurladı

Törenin düzenlendiği alan hınca hınç dolarken vatandaşlar şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.