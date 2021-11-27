6 ay daha izin gündemde! 5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 5. yargı paketiyle cezaevi izinlerinin uzayıp uzamayacağı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Açık cezaevinde kalan ancak pandemi koşulları nedeniyle evlerinde gönderilen mahkumlar yaklaşık 1,5 senedir cezaevine dönmemişti. Ancak normalleşmeyle birlikte bu izinlerin ortadan kalkması gündeme gelmişti. Taleplerin ardından sürenin 6 ay daha uzatılması düşünülüyor. Peki, cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 5. Yargı Paketi'nin içeriğinde yer alan açık cezaevi izin süresi detayı gündemde yer alıyor. Pakete göre Ceza infaz kurumlarındaki Covid- 19 izinleriyle ilgili maddenin de ihdas edildiği yargı paketi ile izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.