27 Kasım 2021, Cumartesi
6 ay daha izin gündemde! 5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Pandemi koşulları nedeniyle açık cezaevinde kalan mahkumlar dışarı çıkmıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır mahkumlar hayatlarını dışarıda sürdürüyor ve aileleriyle vakit geçirebiliyor. Ancak yapılan son duyuruya göre mahkumlara cezaevine dönme koşulu öne sürülmüştü. 5. yargı paketiyle de cezaevi izinlerinin uzatılması gündeme gelmişti. Peki, cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 13:58
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