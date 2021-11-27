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6 ay daha izin gündemde! 5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Pandemi koşulları nedeniyle açık cezaevinde kalan mahkumlar dışarı çıkmıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır mahkumlar hayatlarını dışarıda sürdürüyor ve aileleriyle vakit geçirebiliyor. Ancak yapılan son duyuruya göre mahkumlara cezaevine dönme koşulu öne sürülmüştü. 5. yargı paketiyle de cezaevi izinlerinin uzatılması gündeme gelmişti. Peki, cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 27.11.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 13:58
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6 ay daha izin gündemde! 5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 5. yargı paketiyle cezaevi izinlerinin uzayıp uzamayacağı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Açık cezaevinde kalan ancak pandemi koşulları nedeniyle evlerinde gönderilen mahkumlar yaklaşık 1,5 senedir cezaevine dönmemişti. Ancak normalleşmeyle birlikte bu izinlerin ortadan kalkması gündeme gelmişti. Taleplerin ardından sürenin 6 ay daha uzatılması düşünülüyor. Peki, cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 5. Yargı Paketi'nin içeriğinde yer alan açık cezaevi izin süresi detayı gündemde yer alıyor. Pakete göre Ceza infaz kurumlarındaki Covid- 19 izinleriyle ilgili maddenin de ihdas edildiği yargı paketi ile izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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6 ay daha izin gündemde! 5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 5. Yargı Paketi'nin içeriğinde yer alan açık cezaevi izin süresi detayı gündemde yer alıyor. Pakete göre Ceza infaz kurumlarındaki Covid- 19 izinleriyle ilgili maddenin de ihdas edildiği yargı paketi ile izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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6 ay daha izin gündemde! 5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

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6 ay daha izin gündemde! 5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

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6 ay daha izin gündemde! 5. yargı paketiyle cezaevi izinleri uzayacak mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.