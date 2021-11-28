28 Kasım 2021, Pazar
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ortak alanlarda bunları yapmak hak ihlali sayıldı
Ev sahipleri ile kiracıları yakından ilgilendiren flaş gelişme! Ortak alan kullanan şahısları ilgilendiriyor. Komşuluk hakkı ihlalleri bundan sonra böyle çözüme kavuşacak. Herkes yapıyordu, meğer hak ihlaliymiş. Kat malikleri işaret edilen kaidelere kanunen uymak zorunda. Bundan sonra hakkı ihlal edilen komşu, hakkı ihlal eden komşuya karşı bir takım haklara sahip olabilecek. Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, komşuluk hak ihlalleri halinde hakim müdahalesinin istenebileceğini belirterek, "Komşular birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmelidir" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 13:42
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