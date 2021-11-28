28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ortak alanlarda bunları yapmak hak ihlali sayıldı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ortak alanlarda bunları yapmak hak ihlali sayıldı

Ev sahipleri ile kiracıları yakından ilgilendiren flaş gelişme! Ortak alan kullanan şahısları ilgilendiriyor. Komşuluk hakkı ihlalleri bundan sonra böyle çözüme kavuşacak. Herkes yapıyordu, meğer hak ihlaliymiş. Kat malikleri işaret edilen kaidelere kanunen uymak zorunda. Bundan sonra hakkı ihlal edilen komşu, hakkı ihlal eden komşuya karşı bir takım haklara sahip olabilecek. Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, komşuluk hak ihlalleri halinde hakim müdahalesinin istenebileceğini belirterek, "Komşular birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmelidir" şeklinde konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 13:42
  • 1
  • 17
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ortak alanlarda bunları yapmak hak ihlali sayıldı

Ortak alanı kullananların alandaki kurallardan sorumlu olduğunu belirten Avukat Emir Akpınar, "Komşuluk belli bir alandaki taşınmazlarda oturanlar ve iş yeri olanlar ya da birbirine yakın taşınmazlardan yararlananlar arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir hukuk kavramıdır. Komşu sayılabilmek için taşınmazların bitişik olması şart değildir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ortak alanlarda bunları yapmak hak ihlali sayıldı

"Yargıtay içtihatlarına göre de bir kişinin etki mülkünü kullanmasının etki alanı içinde bulunan kimseler komşu sayılır."

  • 3
  • 17
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ortak alanlarda bunları yapmak hak ihlali sayıldı

"634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planına uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kar maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır."

  • 4
  • 17
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ortak alanlarda bunları yapmak hak ihlali sayıldı

"Bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte sorumlu olurlar. Söz konusu kanun maddesinde de açıkça anlaşıldığı gibi komşular mülklerini kullanırken birbirlerine saygılı davranmalı ve birbirine zarar verecek hareketlerden kaçınmalıdırlar."

  • 5
  • 17
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ortak alanlarda bunları yapmak hak ihlali sayıldı

"Bu kapsamda komşular apartmanda gürültü yapmamalı, diğer komşuları rahatsız edecek ve apartmanın huzurunu bozacak davranışlar sergilememelidirler" dedi.