Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ortak alanlarda bunları yapmak hak ihlali sayıldı

"634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planına uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kar maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır."