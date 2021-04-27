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Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'a acı veda: Kız kardeşinin son sözleri yürek dağladı! Son görüntüsü ortaya çıktı
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe- Yıldırım operasyonunda araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, memleketi İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan şehidin kız kardeşi Merve Kotuk'un, "Ağabeyim, köyümüze böyle mi gelecektin? Seni bırakamam" sözleri yürekleri dağladı. Öte yandan Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 16:25
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