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Haberler Galeri Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'a acı veda: Kız kardeşinin son sözleri yürek dağladı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'a acı veda: Kız kardeşinin son sözleri yürek dağladı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe- Yıldırım operasyonunda araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, memleketi İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan şehidin kız kardeşi Merve Kotuk'un, "Ağabeyim, köyümüze böyle mi gelecektin? Seni bırakamam" sözleri yürekleri dağladı. Öte yandan Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 16:25
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Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'a acı veda: Kız kardeşinin son sözleri yürek dağladı! Son görüntüsü ortaya çıktı

ehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi İzmir'in Menderes ilçesine getirildi.

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Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'a acı veda: Kız kardeşinin son sözleri yürek dağladı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Balıkesir Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra yedek subay olarak askere giden, ardından girdiği sınavı kazanıp teğmen olan Mehmet Kıvık'ın cenazesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınarak Özdere'ye bağlı Orta Mahalle'deki Ortaköy Merkez Camii'ne getirildi.

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Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'a acı veda: Kız kardeşinin son sözleri yürek dağladı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Burada, şehit Teğmen Kıvık için tören düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Suat Çağlayan ve diğer protokol üyeleri ile şehit Kıvık'ın babası Kenan, annesi Ayşe ve kardeşleri Tarık ve Murat Kıvık ile Merve Kotuk ve binlerce vatandaş katıldı.

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Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'a acı veda: Kız kardeşinin son sözleri yürek dağladı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Şehidin yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Cenazede Merve Kotuk, ağabeyinin tabutuna sarılarak, "Ağabeyim köyümüze böyle mi gelecektin. Seni bırakamam" diyerek, gözyaşı döktü.

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Şehit Teğmen Mehmet Kıvık'a acı veda: Kız kardeşinin son sözleri yürek dağladı! Son görüntüsü ortaya çıktı

Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, Orta Mahalle Mezarlığı'na toprağa verildi.