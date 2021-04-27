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ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? Detaylar açıklandı
Tam kapanmada ÖSYM sınavları yapılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde ÖSYM sınavlarının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 11:29Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:29