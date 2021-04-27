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Haberler Galeri ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? Detaylar açıklandı

ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? Detaylar açıklandı

Tam kapanmada ÖSYM sınavları yapılacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde ÖSYM sınavlarının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.04.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:29
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ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? Detaylar açıklandı

ÖSYM sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda tam kapanma uygulamasına geçileceği açıklandı. Ülke genelini kapsayacak şekilde uygulanacak tam kapanma dönemince ÖSYM sınavlarının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? Detaylar açıklandı

TAM KAPANMADA ÖSYM SINAVLARI YAPILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM sınavları iptal olmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma konulu genelgede, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacağı bildirildi.

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ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? Detaylar açıklandı

2021 ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? Detaylar açıklandı

2021 İSG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 İSG/1 sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dansonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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ÖSYM sınavları tam kapanmada yapılacak mı? ALES ve İSG sınavı iptal mi, ertelendi mi? Detaylar açıklandı

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.