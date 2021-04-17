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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinde yürek dağlayan an! Ağlayan annesine asker kepi taktı
Hakkari'de, görev sırasında ayağı kayıp düştüğü suda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, şehidin 9 yaşındaki kızı Elçin Günaydın'ın annesi Serap Günaydın'a asker kepi giydirdiği anlar ise yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 17.04.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 16:45
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