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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinde yürek dağlayan an! Ağlayan annesine asker kepi taktı

Hakkari'de, görev sırasında ayağı kayıp düştüğü suda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, şehidin 9 yaşındaki kızı Elçin Günaydın'ın annesi Serap Günaydın'a asker kepi giydirdiği anlar ise yürekleri dağladı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.04.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 16:45
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinde yürek dağlayan an! Ağlayan annesine asker kepi taktı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde Adana'ya getirildi. Şehit Günaydın için Seyhan ilçesindeki Merkez Camii'de tören düzenlendi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinde yürek dağlayan an! Ağlayan annesine asker kepi taktı

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinde yürek dağlayan an! Ağlayan annesine asker kepi taktı

Şehidin annesi Sultan, babası Mehmet ve eşi Serap Günaydın cenaze alanına gelirken gözyaşlarına boğuldu.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinde yürek dağlayan an! Ağlayan annesine asker kepi taktı

ANNESİNE DE ASKER KEPİ TAKTI
Şehit Ramazan Günaydın'ın kızı Elçin Günaydın ise babasının cenazesine asker kepi takarak katıldı. Küçük Elçin, tören boyunca ağlayan annesini teselli etmeye çalıştı.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesinde yürek dağlayan an! Ağlayan annesine asker kepi taktı

Elçin Günaydın, bir süre sonra annesinin başına da bir asker kepi taktı.