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Haberler Galeri Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

MSÜ sözleşmeli personel ne zaman bitiyor? Boş kadrolara yapılacak 200 sözleşmeli personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1 Nisan'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. MSÜ personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 17:28
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Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

MSÜ sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç devam ediyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar sınav tarihini beklerken, henüz başvuru yapamayan adaylar ise başvuru sürecinin biteceği tarihi araştırıyor. Yayımlanan ilan ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

MSÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Yaıymlana ilana göre, 1 Nisan'da başlayan başvurular 21 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacak. Adaylar başvurularını http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.

Adaylar, e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecek. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecek.

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Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

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Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tradresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacak.

Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacak.

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Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

SINAV NASIL OLACAK?

Başvuru kılavuzunda bulunan şartlarıtaşıyantüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak olup sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 (on) katına kadaraday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlüsınava çağrılacaktır.