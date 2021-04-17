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Süreç tamamlanıyor! MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
MSÜ sözleşmeli personel ne zaman bitiyor? Boş kadrolara yapılacak 200 sözleşmeli personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1 Nisan'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. MSÜ personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 17:28
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