ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...

Üniversite sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 yılına ilişkin YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanadı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, heyecan içinde sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversite hayali ile sınava hazırlanan öğrenciler, şimdiden sınav tarihinin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Vaka artışı nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği de en çok merak edilenler arasında. Peki, YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? İşte cevaplar...