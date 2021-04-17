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ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...
YKS sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 YKS TYT AYT oturumları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, koronavirüs salgını nedeniyle sınavlarda erteleme olup olmayacağını merak ediyor. Bu gelişmelerin ardından gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Peki, YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 16:17
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