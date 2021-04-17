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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...

ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...

YKS sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 YKS TYT AYT oturumları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, koronavirüs salgını nedeniyle sınavlarda erteleme olup olmayacağını merak ediyor. Bu gelişmelerin ardından gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Peki, YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.04.2021 16:17
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ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...

Üniversite sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 yılına ilişkin YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanadı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, heyecan içinde sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversite hayali ile sınava hazırlanan öğrenciler, şimdiden sınav tarihinin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Vaka artışı nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği de en çok merak edilenler arasında. Peki, YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? İşte cevaplar...

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ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...

2021 YKS ERTELENECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS sınavı daha önce belirtilen tarihler aralığında gerçekleştirilecek. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...

2021 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...

ÜNİVERSİTE SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2021 YKS TYT AYT oturumlarına katılacak adayların sınav giriş yerlerinin, 14-25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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ÖSYM son dakika: YKS sınavı iptal mi, ertelenecek mi? 2021 üniversite sınav tarihi değişti mi? Son gelişmeler...

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: