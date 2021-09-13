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Haberler Galeri meb.gov.tr: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi...

meb.gov.tr: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi...

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS adı altında gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler ve velileri büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları 2021 sorgulama nasıl yapılır? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 16:12
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meb.gov.tr: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi...

Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021
tarihinde saat 10.00'da yapıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Öğrenci bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenmektedir. Buna göre, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları 2021 sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meb.gov.tr: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

MEB takvimine göre, 2021 bursluluk sınavı sonuçları, 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

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meb.gov.tr: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi...

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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meb.gov.tr: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi...

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

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meb.gov.tr: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi...

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,