meb.gov.tr: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi...

Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021

tarihinde saat 10.00'da yapıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Öğrenci bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenmektedir. Buna göre, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları 2021 sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...