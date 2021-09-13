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meb.gov.tr: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi...
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS adı altında gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler ve velileri büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, meb.gov.tr ile bursluluk sınavı sonuçları 2021 sorgulama nasıl yapılır? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...