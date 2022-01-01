Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Asrın projesinde sona doğru!

Son olarak da geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, araç geçiş yolunda son tabliye bloğunun montajı yapıldı ve Avrupa ile Asya kıtaları köprüyle birbirine bağlanmış oldu. Ardından köprüde kaynak ve izolasyon ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı yapıldı.