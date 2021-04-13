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Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?
Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni tedbirler belirlendi. İşte, halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?