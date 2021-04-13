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Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?

Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni tedbirler belirlendi. İşte, halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?

Giriş Tarihi: 13.04.2021 19:12
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Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?

Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Açıklamanın detaylarını haberimizde derledik. İşte, halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?

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Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?

Lokantalar sadece belirlenen saatlerde paket servis hizmeti verecek. Spor salonları bayram sonuna kadar kapalı. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

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Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?

Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akşam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.

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Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?

Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertlendi. Oteller sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış halde hizmet verecektir. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

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Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.