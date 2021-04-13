Halı saha, spor salonu, çay ocakları, kahvehaneler kapandı mı? Kafe, restoran ve lokantalar kapatıldı mı?

Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertlendi. Oteller sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış halde hizmet verecektir. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.