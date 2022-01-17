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Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!

Şehirler arası seyahatte aşı zorunluluğu var mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirlendi. Bu gelişmelerin ardınan uçak ve otobüslerde PCR testi zorunluluğunun olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022 13:53
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Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!

Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan vatandaşlar, PCR testi zorunluluğunun hangi durumlarda geçerli olacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile tüm detaylar belli oldu. PCR testi zorunlu olan ve olmayan durumlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT AŞI ZORUNLULUĞU VAR MI?

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belli oldu.

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Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!

PCR TESTİ HANGİ DURUMLARDA ZORUNLU?

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

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Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

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Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!

PCR TESTİ HANGİ DURUMLARDA ZORUNLU DEĞİL?

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.