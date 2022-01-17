Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!

Şehirler arası seyahatte aşı zorunluluğu var mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirlendi. Bu gelişmelerin ardınan uçak ve otobüslerde PCR testi zorunluluğunun olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? İşte haberin detayları...