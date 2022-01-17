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Haberler Galeri En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

Memur ilanları peş peşe geliyor. Devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar için hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alımı ilanları yayımlandı. Birçok ilde 7 bine yakın personel alımı yapılacak. 2022 Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 6.429 liraya yükseltilmişti. 2022 memur alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 14:37
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En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

Memur alımı ilanları, devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kadrolara belirli tarihlerde personel alımı yapılıyor. İŞKUR üzerinden duyurulan kadrolara atanan memurlar en düşük 6.429 lira maaş alacak. Ocak zammı ile birlikte memurların en düşük maaşı 6.429 lira olarak belirlendi. Peki, hangi kadrolara personel alınacak? İşte 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

HANGİ KADROLARA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

İşte 2022 Ocak ayı sözleşmeli personel ve memur alımı kadroları

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En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ
7 şehir plancısı, memur, tahsildar personeli

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
75 zabıta memuru

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
19 uzman yardımcısı

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En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

KILIÇARSLAN BELEDİYESİ
2 tahsildar, bilgi işlemci

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
15 kültür ve turizm uzman yardımcısı

ADALET BAKANLIĞI
550 icra müdür ve müdür yardımcısı

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En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
10 uzman yardımcısı

HELAL AKREDİTASYON KURUMU
3 uzman yardımcısı

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI
10 uzman yardımcısı