En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

Memur ilanları peş peşe geliyor. Devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar için hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alımı ilanları yayımlandı. Birçok ilde 7 bine yakın personel alımı yapılacak. 2022 Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 6.429 liraya yükseltilmişti. 2022 memur alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.01.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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