PCR testi kalktı mı? PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Sinema, uçak, otobüslerde PCR testi zorunlu mu?
Sinema, uçak, otobüslerde PCR testi zorunlu mu? PCR testi kalktı mı? PCR testi zorunluluğu ile ilgili alınan kararlar gündemde araştırılıyor. Aşı olmayan kişilere getirilen PCR testiyle ilgili yeni bir karar daha alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi. İşte; PCR testi kalktı mı sorusunun cevabı!
Giriş Tarihi: 16.01.2022
16:34 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
16:34
PCR testi kalktı mı? PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Sinema, uçak, otobüslerde PCR testi zorunlu mu sorularına yanıt aranıyor. Aşı olmayan ve aşı sürecini tamamlamayan kişiler için sosyal hayatta PCR testi şartı bulunuyordu. Alınan yeni kararlara göre, test zorunluluğuyla ilgili yeni kararlar alındı. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişileri ilgilendiren haberin detayları!
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yanlış anlaşılmaları gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.
Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.
Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.