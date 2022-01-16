PCR testi kalktı mı? PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Sinema, uçak, otobüslerde PCR testi zorunlu mu?

Sinema, uçak, otobüslerde PCR testi zorunlu mu? PCR testi kalktı mı? PCR testi zorunluluğu ile ilgili alınan kararlar gündemde araştırılıyor. Aşı olmayan kişilere getirilen PCR testiyle ilgili yeni bir karar daha alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi. İşte; PCR testi kalktı mı sorusunun cevabı!