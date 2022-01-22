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Haberler Galeri Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Hava şartları nedeniyle ertelenen bütünleme sınavı hakkında son dakika açıklaması geldi. 22-23 Ocak'ta yapılması planlanan bütünleme yani telafi sınavı, yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. İlk olarak sınavın online yapılacağı duyurulsa da konu hakkında yeni bir karar alındı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 16:56
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Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi olacak? soruları, sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Bütünleme sınavının ertelenmesinin ardından gözler sınav tarihine ve sınavın nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 AUZEF güz dönemi telafi sınavı 12-23 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.

İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

"İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir."

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Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

* İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı 12-23 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.

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Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

* 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavına, Güz Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavı sonunda yapılan değerlendirmeden FF, DD ve DC notu aldığınız derslerinizden girebileceksiniz.