Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Hava şartları nedeniyle ertelenen bütünleme sınavı hakkında son dakika açıklaması geldi. 22-23 Ocak'ta yapılması planlanan bütünleme yani telafi sınavı, yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. İlk olarak sınavın online yapılacağı duyurulsa da konu hakkında yeni bir karar alındı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.01.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 16:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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