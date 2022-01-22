Ödüllü test kiti büyük kolaylık sağlayacak! Artık evlerde tespit edilebilecek
Ankara Bilkent Üniversitesi'nde geliştirilen "hızlı Kovid testi", Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri kapsamında "tanı alanında" birincilik ödülüne layık görüldü.
Giriş Tarihi: 22.01.2022
14:04 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
14:05
Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'inden (UNAM) Sentetik Biyoloji Uzmanı Doç. Dr. Urartu Şeker ve ekibinin "SARS-Cov-2 Tanısına Yönelik RNA Anahtar Sistemlerinin Geliştirilmesi" adlı çalışması, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri kapsamında "tanı alanında" birincilik ödülüne layık görüldü.
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Anlatan Sentetik Biyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şeker, bu yöntemle başta Kovid'in hızlı tanısına yönelik hazırladıkları test kitini daha da geliştirerek RSV, Adenovirüs, İnfluenza gibi diğer mevsimsel virüsleri de aynı anda tespit edebilecek geniş bir solunum yolu paneline dönüştürdüklerini kaydetti. Piyasaya çıktığında laboratuvar ortamı gerekmeden evde basit bir testle Kovid dahil, diğer bazı mevsimsel enfeksiyonların PCR'dan daha yüksek hassasiyetle tespit edilme imkanı olacak. Yerli imkanlarla geliştirilen yeni test, birkaç dolarlık maliyeti ile de halihazırda bazı hastanelerde de var olan ama hem laboratuvar gerektirdiği hem de çok pahalı olduğu için yaygın olarak kullanılamayan solunum panel testlerine alternatif olacak.
"BASİT BİR GÖZ ANALİZİ İLE SONUÇ GÖRÜLEBİLİYOR" UNAM bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK 6550 Kanunu kapsamında desteklenen projenin yürütücüsü Doç. Dr. Şeker, "2020 Mart ayında pandemi başladıktan sonra farklı çalışmalara başladık. Bu bağlamda birkaç tane yaklaşımımız oldu. Bunlardan birisi de tanıyı kolaylaştıracak, evde herkesin 'yüksek hassasiyetle' kendisini test etmesini sağlayacak bir sistem geliştirmek üzerineydi. Hızı test olarak bilinen bazı testler var. Onlara alternatif olabilecek ve hassasiyeti daha yüksek bir test geliştirmek istedik.
Laboratuvarımızın ve araştırma grubumuzun uzmanlık alanı olan sentetik biyoloji tekniklerini kullanmak suretiyle SARS-Cov-2 tanısını 'nükleik asit' üzerinden yapacak, esasında diğerlerine alternatif olabilecek bir yöntem geliştirmeyi amaçladık. UNAM, 6550 kanunu kapsamında desteklenen bir merkez. Bu kapsamda çalışmalarımızı yaptık.
Bu testin özelliği, herhangi bir cihaza ihtiyaç duymamasıö dedi. Sadece basit bir göz analizi ile tespit sağlayabilen testte sonuç, numunenin mavi floresan ışığı altında renk değişimi göstererek yeşile dönmesi ile anlaşılıyor. Doç. Dr. Şeker, bu sistemi geliştirdiklerini söyledi ve "SARS-Cov-2 gerçekten artık hayatımızdan çıkmayacak. Onun için yine tanıda kullanmak üzere SARS-Cov-2'nin de içerisinde olduğu bir solunum paneli geliştirmek üzere bu sistemi yeniden modifiye etmeye karar verdik" diye konuştu.