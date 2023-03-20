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Haberler Galeri Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı

Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı

Seçmen listelerinin ne zaman askıya çıkacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde nerede oy kullanacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Sürecin 18 Mart 2023 itibarıyla başlamasıyla muhtarlık seçmen askı listelerinin tarihi öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:46
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Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvimi YSK tarafından açıklanmıştı. Depremden etkilenen ve yaşadıkları illerden taşınmak zorunda kalan depremzedeler oy kullanabilmek için adres değişikliği beyanı başvurularını tamamladı. Peki 2023 seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

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Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

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Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı

SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

Seçmen listeleri, düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart 2023 tarihinde ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.