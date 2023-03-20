20 Mart 2023, Pazartesi
Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı
Seçmen listelerinin ne zaman askıya çıkacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde nerede oy kullanacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Sürecin 18 Mart 2023 itibarıyla başlamasıyla muhtarlık seçmen askı listelerinin tarihi öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:46
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