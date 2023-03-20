Seçmen Listesi Askı Tarihi 2023 | Nerede oy kullanacağım? İtiraz başvurusu ne zaman, nereye yapılır? YSK yurtiçi/dışı seçmen sorgulama ekranı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvimi YSK tarafından açıklanmıştı. Depremden etkilenen ve yaşadıkları illerden taşınmak zorunda kalan depremzedeler oy kullanabilmek için adres değişikliği beyanı başvurularını tamamladı. Peki 2023 seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...