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14 Mayıs'ta bunlar ilk kez olacak! İşte seçime günler kala flaş detaylar

Son dakika seçim haberleri | 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri birçok ilke de sahne olacak. Görme engelliler bu seçimde kendi başlarına ilk kez oy kullanabilecek. Seçim barajının yüzde 7 olarak uygulanması da ilk olacak. Yurt dışı seçmenler için ise 15 ülkede daha sandık kurulacak. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:34
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14 Mayıs’ta bunlar ilk kez olacak! İşte seçime günler kala flaş detaylar

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak.

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14 Mayıs’ta bunlar ilk kez olacak! İşte seçime günler kala flaş detaylar

Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçime yönelik Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimi işliyor. Bu seçimlerde bazı uygulamalar da ilk kez gerçekleştirilecek.

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14 Mayıs’ta bunlar ilk kez olacak! İşte seçime günler kala flaş detaylar

YÜZDE 7 SEÇİM BARAJI:
Yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajını yüzde 7'ye indiren, ittifakın aldığı oyların milletvekili hesabı ve dağılımını değiştiren Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6 Nisan 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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14 Mayıs’ta bunlar ilk kez olacak! İşte seçime günler kala flaş detaylar

Seçim yasasında gerçekleştirilen son değişiklik, 6 Nisan 2023'ten sonra yapılacak seçimlerde uygulanabilecek. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi nedeniyle, değişiklikler bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek. Değişiklikten önce yüzde 10 olan ülke seçim barajı, bu seçimde yüzde 7 olarak uygulanacak.

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14 Mayıs’ta bunlar ilk kez olacak! İşte seçime günler kala flaş detaylar

GÖRME ENGELLİLER TEK BAŞINA OY VEREBİLECEK:
Aynı kanun içindeki görme engellilerin oy kullanmasını kolaylaştıran düzenleme de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ilk kez hayata geçecek. Önceki seçimlerde, seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, bu sayede tek başlarına oy verebilecek.