14 Mayıs'ta bunlar ilk kez olacak! İşte seçime günler kala flaş detaylar

Son dakika seçim haberleri | 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri birçok ilke de sahne olacak. Görme engelliler bu seçimde kendi başlarına ilk kez oy kullanabilecek. Seçim barajının yüzde 7 olarak uygulanması da ilk olacak. Yurt dışı seçmenler için ise 15 ülkede daha sandık kurulacak. İşte o detaylar...