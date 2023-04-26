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Seçime günler kala anketlerdeki son durumu Numan Kurtulmuş açıkladı!

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçime günler kala AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son anket verilerini kamuoyu ile paylaştı. Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 14:21
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Seçime günler kala anketlerdeki son durumu Numan Kurtulmuş açıkladı!

Türkiye tarihi seçimler için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Türk halkı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için iki ayrı pusulaya mührünü basacak. Seçime günler kala ankletler de netleşmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seçime günler kala anketlerdeki son durumu Numan Kurtulmuş açıkladı!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Basın Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Seçime günler kala anketlerdeki son durumu Numan Kurtulmuş açıkladı!

"MİLLETİMİZİN İNANCI DAHA DA ARTIYOR"

Kurtulmuş, son anket sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Son dönemde kamuoyu yoklamaları ortaya çıkıyor.

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Seçime günler kala anketlerdeki son durumu Numan Kurtulmuş açıkladı!

Sahada gördüğümüz şudur. AK Parti her gün adım adım yukarıya doğru yükseliyor. Milletimiz inancı giderek daha da artıyor. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeniden seçilecek, Cumhur İttifakı Meclis'in çoğunluğunu oluşturan grubu olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Seçime günler kala anketlerdeki son durumu Numan Kurtulmuş açıkladı!

"AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE"

Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti. ikinci parti ile 10-15 puan arasında fark var. Cumhur İttifakı'nın da parlamento çoğunluğunu elde ettiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.