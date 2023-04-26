Seçime günler kala anketlerdeki son durumu Numan Kurtulmuş açıkladı!

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçime günler kala AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son anket verilerini kamuoyu ile paylaştı. Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 14:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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