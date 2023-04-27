27 Nisan 2023, Perşembe
Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak? Aile 8.bölüm tek parça izle!
Aile son bölüm full tek parça izle! ShowTV ekranlarının reyting rekorları kıran yeni yapımı Aile, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizi izleyicilerden tam not aldı. Aile, son olarak 25 Nisan Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi kaçıranlar, "Aile 8.bölümde neler oldu? sorusunu gündeme taşıdı.İşte, Aile 8.bölüm tek parça izleme linki!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:33
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