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Haberler Galeri SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...

SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...

13.Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı takip ekranı! 28 Mayıs Pazar sahabi itibarıyla milyonlarca vatandaş yeniden sandık başına geçerek oyunu kullandı. İkinci tur oylaması 08:00'da başlayıp, 17:00'a kadar devam edecek. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra seçim sonuçları canlı olarak ahaber. com.tr'de olacak. Oy oranlarını anlık takip etmek isteyenler, "Seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı yayın izle!

Giriş Tarihi: 28.05.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 11:04
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SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...

Seçim sonuçları Ahaber canlı yayın ekranı! Türkiye için tarihi gün geldi... Milyonlarca seçmen sabahın erken saatlerinde sandık başınan giderek oyunu kullandı. YSK'nın açıklamasına göre seçimlerde oy verme işlemi 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Seçim sonuçlarını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, 28 Mayıs 2023 13. Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları oy oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 1'inci sırada, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2'inci sırada yer aldı.

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SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...

28 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün 17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar ahaber.com.tr'den paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.

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SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...

28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

*Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

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SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...

*Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.