SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...

13.Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı takip ekranı! 28 Mayıs Pazar sahabi itibarıyla milyonlarca vatandaş yeniden sandık başına geçerek oyunu kullandı. İkinci tur oylaması 08:00'da başlayıp, 17:00'a kadar devam edecek. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra seçim sonuçları canlı olarak ahaber. com.tr'de olacak. Oy oranlarını anlık takip etmek isteyenler, "Seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı yayın izle!