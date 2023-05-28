SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...

"Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevli olan kişiler ücretler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 14 Mayıs'ta sandık başında görevli olanlar, ilk ve 2.tur ücretlerinin ne zaman verileceğini araştırıyor. Sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler ayrı ayrı ödeme alıyor. Peki, seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? İşte, detaylar...