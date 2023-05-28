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Haberler Galeri SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...

SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...

"Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevli olan kişiler ücretler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 14 Mayıs'ta sandık başında görevli olanlar, ilk ve 2.tur ücretlerinin ne zaman verileceğini araştırıyor. Sandık başkanı, siyasi parti temsilcileri ve üyeler ayrı ayrı ödeme alıyor. Peki, seçim görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:58
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SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...

"Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca seçmen yeniden sandık başına giderek oyunu kullandı. 14 Mayıs seçimleri ilk turun tamamlanması sonrası gözler ikinci tur seçimlerine çevrildi. Oy işlemlerinin sona ermesinin ardından "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman hesaplara yatacak?" soruları gündem getirildi. İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri hakkında detaylar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

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SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

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SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.