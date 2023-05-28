28 Mayıs 2023, Pazar
Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN'IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?
"Sinan Oğan eşi kaç yaşında, kimdir?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Türkiye, 13.Cumhurbaşkanı'nı seçmek için yeniden sandık başına gidiyor. İlk turda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Sinan Oğan'ın eşi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan eşi Gökçen Oğan nereli, mesleği ne? İşte, tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.05.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 12:05
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