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Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN'IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?

"Sinan Oğan eşi kaç yaşında, kimdir?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Türkiye, 13.Cumhurbaşkanı'nı seçmek için yeniden sandık başına gidiyor. İlk turda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Sinan Oğan'ın eşi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan eşi Gökçen Oğan nereli, mesleği ne? İşte, tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.05.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 12:05
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Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN’IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?

"Sinan Oğan eşi kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. 28 Mayıs 13.Cumhurbaşkanlığı seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. Öte yandan, ilk turda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Gökçen Oğan kimin kızı, kaç çocuğu var? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN’IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?

GÖKÇEN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan, Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Oğan ilkokul eğitiminin ardından Çankaya'da bulunan Fatoş Abla Koleji'nde eğitim gördü. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

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Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN’IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?

Gökçe Oğan, üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans çalışmalarında bulundu. ''Şanghay işbirliği örgütü ve bölgesel işbirliği girişimleri' isimli teziyle yüksek lisansını bitirdi. Ardından Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ASAM) çalışmaya başladı.

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Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN’IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde orta asya uzmanı olarak görev aldı. Birçok araştırma merkezinin avrasya danışmanlığını yaptı.

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Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN’IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?

SİNAN OĞAN KİMDİR?

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilerek meclise girdi. 2015 yılında MHP'den ihraç edildi, fakat açtığı davayı kazanarak partiye geri döndü. 2017 yılında üç MHP milletvekili ile birlikte tekrar ihraç edildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterildi.