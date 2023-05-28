Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN’IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?

"Sinan Oğan eşi kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. 28 Mayıs 13.Cumhurbaşkanlığı seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. Öte yandan, ilk turda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Gökçen Oğan kimin kızı, kaç çocuğu var? İşte ayrıntılar...