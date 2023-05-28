Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip

28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için vatandaşlar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde bir ilk olan ikinci tur oylaması saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. YSK seçim yasaklarının sona erdiğini açıklandığı itibaren seçim sonuçlarına yönelik detaylar belli olacak. İşte, 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi!