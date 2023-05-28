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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip

Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip

28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için vatandaşlar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde bir ilk olan ikinci tur oylaması saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. YSK seçim yasaklarının sona erdiğini açıklandığı itibaren seçim sonuçlarına yönelik detaylar belli olacak. İşte, 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 16:13
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Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesine yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 28 Mayıs 2023'te 08:00'da başladı ve oy verme işlemi 17:00'da sona erecek. İşte, 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi!

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip

İşte tüm ayrıntılar;

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gitti. 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'ye kadar devam edecek.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar ahaber.com.tr seçim sayfasında paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE SANDIK YEMİNİ EDEREK GÖREVE BAŞLADILAR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip

14 MAYIS SONUÇLARI

Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'a ilk turda 27 milyon 133 bin kişi oy verdi. Erdoğan'ın oy oranı, yüzde 49,52'ydi.

Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 594 bin oyla, yüzde 44,88'e ulaştı.

Ata ittifakı'nın adayı Sinan Oğan ise, yüzde 5,17 oy almıştı.