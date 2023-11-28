28 Kasım 2023, Salı
Seçil Erzan olayı son durum ne? Seçil Erzan nerede, ses kayıtlarında neler var? Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Fon vaadiyle Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimleri de içeren birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki soruşturma tamamlanmış ve geçtiğimiz hafta ilk duruşması görülmüştü. Seçil Erzan'ın, soruşturmanın evresinde başsavcılığa ikinci bir ifade verdiği ortaya çıktı. Peki Seçil Erzan olayı son durum ne? Denizbank şube müdürü Seçil Erzan nerede, ses kayıtlarında neler var?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:24
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9