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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi "Gölge Genel Merkez" oldu! CHP'de Ekremcileri tedirgin eden gelişme: Seçim sonrasına hazırlık iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi "Gölge Genel Merkez" oldu! CHP'de Ekremcileri tedirgin eden gelişme: Seçim sonrasına hazırlık iddiası

Son dakika haberi | CHP'de yapılan kurultay sonrası tansiyon düşmek bilmiyor. Özgür Özel, koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alırken; Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise adeta intikam için kolları sıvadı. Siyasi ofis açarak CHP rozeti takan Kılıçdaroğlu, "mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ofis "gölge genel merkez" konumuna gelirken, bu durum Ekremcileri tedirgin etti. Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sonrasına hazırlık yaptığını belirterek "Seçim sonrasına değil, seçim öncesine hazırlanın!" dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:04
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi Gölge Genel Merkez oldu! CHP’de Ekremcileri tedirgin eden gelişme: Seçim sonrasına hazırlık iddiası

Türkiye yerel seçimlere giderayak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki binbir kaos, entrika ve kavgaya şahitlik ediyor. Kurultay sonrası partide işler bir türlü rayına oturmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi Gölge Genel Merkez oldu! CHP’de Ekremcileri tedirgin eden gelişme: Seçim sonrasına hazırlık iddiası

Koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kalan Özgür Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. Tahakküm altında kalan Özel'in bu durumundan oldukça rahatsız olduğu belirtilirken; Ekremci kalemşorlar İmamoğlu'nu 'Fiili eş başkan' ilan etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi Gölge Genel Merkez oldu! CHP’de Ekremcileri tedirgin eden gelişme: Seçim sonrasına hazırlık iddiası

KILIÇDAROĞLU'NUN 'İNTİKAM' MAHALİ
Bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı konuşuluyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi Gölge Genel Merkez oldu! CHP’de Ekremcileri tedirgin eden gelişme: Seçim sonrasına hazırlık iddiası

"Şimdilik hoşçakalın" diyerek tüm dikkatleri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu, somut adım attı ve siyasi ofis açtı. Söz konusu ofis Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Böylelikle Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na komşu oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi Gölge Genel Merkez oldu! CHP’de Ekremcileri tedirgin eden gelişme: Seçim sonrasına hazırlık iddiası

"CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA KAPTIRMAYIN, DİRENİN"
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise 10 Aralık Hareketi'nin başını çeken Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren isimler oldu.