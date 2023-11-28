Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi "Gölge Genel Merkez" oldu! CHP'de Ekremcileri tedirgin eden gelişme: Seçim sonrasına hazırlık iddiası

Son dakika haberi | CHP'de yapılan kurultay sonrası tansiyon düşmek bilmiyor. Özgür Özel, koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alırken; Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise adeta intikam için kolları sıvadı. Siyasi ofis açarak CHP rozeti takan Kılıçdaroğlu, "mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ofis "gölge genel merkez" konumuna gelirken, bu durum Ekremcileri tedirgin etti. Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sonrasına hazırlık yaptığını belirterek "Seçim sonrasına değil, seçim öncesine hazırlanın!" dedi.