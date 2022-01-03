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Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Omicron kaynaklı vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından gözler yeniden yasakların gelip gelmeyeceğine çevrildi. Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Salgın sürecininde masada yer alacağı toplantıdan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 18:03
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Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında daha önce uygulanan kısıtlamalara benzer uygulamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Diğer yandan memur ve emekli maaşlarında yaşanan zam gelişmesi sonrasında gelecek açıklamalarda yakından takip ediliyor. İşte, yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı bu hafta 3 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

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Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA 2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK!

2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak.

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Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamle sonrası alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

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Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gerçekleşeceği haftanın ilk gününde kabinede yapılan değerlendirmeler ve alınacak son dakika kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklaması bekleniyor.