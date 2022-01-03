03 Ocak 2022, Pazartesi
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Omicron kaynaklı vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından gözler yeniden yasakların gelip gelmeyeceğine çevrildi. Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Salgın sürecininde masada yer alacağı toplantıdan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 03.01.2022 18:03
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