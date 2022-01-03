Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

Yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında daha önce uygulanan kısıtlamalara benzer uygulamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Diğer yandan memur ve emekli maaşlarında yaşanan zam gelişmesi sonrasında gelecek açıklamalarda yakından takip ediliyor. İşte, yasaklar geri gelecek mi? 65 yaş üstü 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı...