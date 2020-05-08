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MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?
Son dakika... Sınıfta kalma kalktı mı? Sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından sınıf geçme sisteminin nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sınıfta kalma kalktı mı? Sınıfta kalma var mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? İşte merak edilen her şey...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 11:02Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 11:09