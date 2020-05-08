MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?

Son dakika... Sınıfta kalma kalktı mı? Sınıfta kalma var mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrencileri yakından ilgilendiren yönetmelik ile ilgili detaylar merak ediliyor. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de "sınıf geçme sistemi" oldu. Peki, sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı? İşte cevaplar...