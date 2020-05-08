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İstanbulluların çilesi bitmiyor! Üsküdar-Çekmeköy metro hattında vatandaşları isyan ettiren aksama
Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında seferler normal yapılırken, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi düzenleniyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.
Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:34Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:36