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Haberler Galeri İstanbulluların çilesi bitmiyor! Üsküdar-Çekmeköy metro hattında vatandaşları isyan ettiren aksama

İstanbulluların çilesi bitmiyor! Üsküdar-Çekmeköy metro hattında vatandaşları isyan ettiren aksama

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında seferler normal yapılırken, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi düzenleniyor. Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:36
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İstanbulluların çilesi bitmiyor! Üsküdar-Çekmeköy metro hattında vatandaşları isyan ettiren aksama

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Üsküdar-İmam Hatip lisesi istasyonları arasında yapılıyor.

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İstanbulluların çilesi bitmiyor! Üsküdar-Çekmeköy metro hattında vatandaşları isyan ettiren aksama

Çekmeköy'den metroya binmek isteyen vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak metroya alınmadı.

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İstanbulluların çilesi bitmiyor! Üsküdar-Çekmeköy metro hattında vatandaşları isyan ettiren aksama

Güvenlik görevlileri vatandaşlara teknik bir arıza nedeniyle çalışmadığı bilgisi verdi.

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İstanbulluların çilesi bitmiyor! Üsküdar-Çekmeköy metro hattında vatandaşları isyan ettiren aksama

Metroya binmek isteyen bir vatandaş "Net bir bilgi vermiyorlar, ne zaman açılacağı belli değil. İnsanların böyle kapıdan çevrilmesi çok da hoş bir durum değil" dedi.

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İstanbulluların çilesi bitmiyor! Üsküdar-Çekmeköy metro hattında vatandaşları isyan ettiren aksama

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise,"M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arasında yapılmaktadır. Seferlerimiz, Üsküdar-İmam Hatip Lisesi istasyonları arası normal işletme, İmam Hatip Lisesi-Çekmeköy istasyonları arası ring seferi olarak yapılmaktadır. Trenlerimiz Dudullu istasyonunda durmayarak istasyonu pas geçmektedir." denildi.