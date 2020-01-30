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Akdeniz'de büyük deprem! Deprem fayları hangi illerden geçiyor? İşte 2020 Türkiye deprem haritası

Türkiye günlerdir depremlerle sarsılıyor. Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce deprem gerçekleşti. Malatya, Ankara, Manisa, Marmaris, Balıkesir depremlerin gerçekleştiği illerden bazıları. Depremlerin sıklaşması vatandaşları da korkutuyor. Deprem faylarındaki hareketliliğin birbirini tetiklemesinden korkuluyor. Türkiye'nin deprem haritası uzmanlar tarafından hazırlandı. Peki, Deprem fayları hangi illerden geçiyor? Deprem riskinin yüksek olduğu iller ve ilçeler hangileri? İşte 2020 Türkiye deprem haritası...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 16:14
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Akdeniz'de büyük deprem! Deprem fayları hangi illerden geçiyor? İşte 2020 Türkiye deprem haritası

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen 6.8'lik deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce bina ağır hasar gördü, onlarca bina yıkıldı. Devlet Elazığ ve Malatya için seferber olurken, Manisa, Ankara, Malatya, Balıkesir gibi birçok noktada ayrı ayrı onlarca deprem gerçekleşti. İran, Irak, Arnavutluk, Yunanistan da son dönemde depremleri sık sık hissediyor. Bu gelişmeler uyuyan fayların uyanması korkusunu beraberinde getiriyor. Vatandaşlar Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki kırılmanın diğer fayları tetiklemesinin mümkün olup olmayacağının yanı sıra Türkiye'nin deprem haritasını araştırıyor. Peki, Deprem fayları hangi illerden geçiyor? İşte 2020 Türkiye deprem haritası. İşte detaylar...

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Akdeniz'de büyük deprem! Deprem fayları hangi illerden geçiyor? İşte 2020 Türkiye deprem haritası

Deprem haritası nedir?

Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritaya deniyor. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.

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Akdeniz'de büyük deprem! Deprem fayları hangi illerden geçiyor? İşte 2020 Türkiye deprem haritası

Deprem haritasına göre ülkemizde beş farklı deprem bölgemiz bulunuyor. Deprem risk bölgelerin belirtildiği deprem haritası, bu bölgelerde nasıl bina yapılacağı yönetmeliğine kaynak oluyor. Ülkemizde 1.derece deprem bölgelerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski çok fazla iken, 5. derece deprem bölgelerinde ise deprem olma riski az olarak ifade ediliyor.

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Akdeniz'de büyük deprem! Deprem fayları hangi illerden geçiyor? İşte 2020 Türkiye deprem haritası

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?


Karlıova-Antakya arasında değişik özellikte olan birbirlerini tamamlayan birçok sol yönlü doğrultu atımlı faydan oluşan zon, Doğu Anadolu Fay Sistemi olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1972). Fay sistemi özellikle, 21 Mayıs 1971 tarhinde Bingöl ve yöresini etkileyen, birçok can ve mal kaybına neden olan depremle dikkati çekmiştir. DAFS'nun Kahramanmaraş'tan sonraki devamı tartışmalıdır. Arpat ve Şaroğlu (1972, 1975),fayın Karlova'dan başlayıp Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı'ndan geçerek yön değiştirdiğini, Hatay grabenini oluşturan faylarla devam ettiğini ve Ölüdeniz fayına birleştiğini belirtmektedir. Buna karşılık diğer bazı arştırmacılar (McKenzie 1972, 1975, Alptekin 1978, Şengör 1980),Hatay grabenini oluşturan fayları Ölüdeniz fayı ile birleştirirken, bu sistemi DAFS'den ayırmışlardır. McKenzie (1975),DAFZ'nun Ölüdeniz fayından farklı oduğunu, Adana-Misis dağlarına ulaşarak bindirme bileşenli karakter kazandığını, burada bindirme bileşeninin olmasının Ölüdeniz fayının hareketinden daha hızlı hareket etmesiyle mümkün olabileceğini savunmaktadır. DAFS'nin oluşum yaşı ve fay boyunca gelişen yanal ötelenme değerleri arasında var olan ilişkiler, fayın yıllık kayma hızını 7.9±0.3 mm/yıl olarak göstermektedir. Bu kayma hızı özellikle DAFS'nin Karlıova-Sincik arasındaki bölümü için geçerlidir (Herece,E.)

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Akdeniz'de büyük deprem! Deprem fayları hangi illerden geçiyor? İşte 2020 Türkiye deprem haritası

Karlıova - Bingöl Arası: DAFS'nin Karlıova doğusunda, KAFS ile kesiştiği yer olan Kargapazarı ile Bingöl doğusundaki Tarbasan köyü arasında kalan 65 km uzunluğundaki kesim, Karlıova- Bingöl segmenti olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). DAFS'nin KD ucunu oluşturan bu bölümün doğrultusu K50D'dur. Karlıova-Bingöl arası bölümde, çok sayıda KB-GD ve KD-GB gidişli eşlenik faylar bulunur. Arpat ve Şaroğlu (1972),Karlıova-Bingöl arasında DAF'ın atımının 22-27 km olduğunu; Şaroğlu (1985),atımın 17 km civarında olduğunu ileri sürmektedir.