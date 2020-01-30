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Akdeniz'de büyük deprem! Deprem fayları hangi illerden geçiyor? İşte 2020 Türkiye deprem haritası
Türkiye günlerdir depremlerle sarsılıyor. Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce deprem gerçekleşti. Malatya, Ankara, Manisa, Marmaris, Balıkesir depremlerin gerçekleştiği illerden bazıları. Depremlerin sıklaşması vatandaşları da korkutuyor. Deprem faylarındaki hareketliliğin birbirini tetiklemesinden korkuluyor. Türkiye'nin deprem haritası uzmanlar tarafından hazırlandı. Peki, Deprem fayları hangi illerden geçiyor? Deprem riskinin yüksek olduğu iller ve ilçeler hangileri? İşte 2020 Türkiye deprem haritası...
Giriş Tarihi: 30.01.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 16:14
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