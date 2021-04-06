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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Şaşırtan gelişme! Koronavirüs gribi bitirdi Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Bazı illerde son günlerde vakalarda rakamlar korkunç seviyelere ulaşırken, koronavirüs etkisi diğer hastalıklara da olumlu yönde sıçradı. Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:18
Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1706 oldu.
Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
KORONA GRİBİ BİTİRDİ Gazi Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı 2018 Eylül-2020 Aralık arasında 2110 hastanın 2940 sürüntü örneğini inceledi. Sonuçlara göre, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında hiçbir grip vakasına rastlanmadı.