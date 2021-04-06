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MSB sözleşmeli er başvuru yapma ekranı: 2021 KKK sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er maaşı ne kadar?

Sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır? MSB tarafından yayımlanan ilana göre, 2021 2. dönem kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacak. En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu adayların başvurabileceği sözleşmeli er alımı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır? 2021 sözleşmeli er maaşı ne kadar? Sözleşmeli er olabilmek için şartlar neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:44
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MSB sözleşmeli er başvuru yapma ekranı: 2021 KKK sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er maaşı ne kadar?

MSB KKK sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacak sözleşmeli er alımı için ilan yayımlandı. e-Devlet üzerinden başvuru yapacak olan adaylar, başvuru sürecine ilişkin detayları merak ediyor. 2021 2. dönem sözleşmeli er alımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır? 2021 sözleşmeli er maaşı ne kadar? Sözleşmeli er olabilmek için şartlar neler? İşte cevaplar...

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MSB sözleşmeli er başvuru yapma ekranı: 2021 KKK sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er maaşı ne kadar?

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak gerçekleştirecekler. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4'tebulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edecekler.

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MSB sözleşmeli er başvuru yapma ekranı: 2021 KKK sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er maaşı ne kadar?

SÖZLEŞMELİ ER ŞARTLARI NELERDİR?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),

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MSB sözleşmeli er başvuru yapma ekranı: 2021 KKK sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er maaşı ne kadar?

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

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MSB sözleşmeli er başvuru yapma ekranı: 2021 KKK sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er maaşı ne kadar?

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,