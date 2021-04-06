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MSB sözleşmeli er başvuru yapma ekranı: 2021 KKK sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er maaşı ne kadar?
Sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır? MSB tarafından yayımlanan ilana göre, 2021 2. dönem kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılacak. En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu adayların başvurabileceği sözleşmeli er alımı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır? 2021 sözleşmeli er maaşı ne kadar? Sözleşmeli er olabilmek için şartlar neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:44
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